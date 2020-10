Covid, commercianti in corteo a Caserta: “Subito contributi adeguati” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Prima il ritrovo nella piazza antistante il monumento ai caduti, un luogo scelto non a caso, ma “in quanto il simbolo di una città che non vuole arrendersi”, quindi il corteo per le strade del centro, pacifico e con la stretta osservanza delle norme anti-Covid, tra mascherine e distanziamento. E’ così che i commercianti di Caserta hanno protestato, sfogando la loro frustrazione per “le continue restrizioni nazionali e regionali”; dalle strade di Corso Trieste, cuore del capoluogo che da anni vive una crisi del commercio che sembra irreversibile, gli esercenti hanno lanciato una disperata richiesta di aiuto alle istituzioni locali e nazionali. “Chiediamo contributi che possano quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Prima il ritrovo nella piazza antistante il monumento ai caduti, un luogo scelto non a caso, ma “in quanto il simbolo di una città che non vuole arrendersi”, quindi ilper le strade del centro, pacifico e con la stretta osservanza delle norme anti-, tra mascherine e distanziamento. E’ così che idihanno protestato, sfogando la loro frustrazione per “le continue restrizioni nazionali e regionali”; dalle strade di Corso Trieste, cuore del capoluogo che da anni vive una crisi del commercio che sembra irreversibile, gli esercenti hanno lanciato una disperata richiesta di aiuto alle istituzioni locali e nazionali. “Chiediamoche possano quanto ...

Agenzia_Ansa : #Covid: #Confesercenti: 'così chiuderemo in 110mila'. Nuovo allarme #commercianti, a rischio 5,8 miliardi di… - gabrieppe5stars : RT @SempreLibero2: Giustissimo aiutare i commercianti colpiti dal Covid e questa volta con aiuti immediati tramite versamenti da parte dell… - Milli19751 : RT @micheleguarino8: La foto di una piccola pizzeria di Avellino è diventata simbolo del dolore di molti commercianti alle prese con la c… - 273_333 : Covid a Napoli, la proposta dei commercianti: 'Lockdown per salvare il Natale' - quilivorno : #livorno #COVID #commercio Suolo pubblico esteso e raddoppiato per i commercianti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid commercianti Covid, il comune di Seregno “fa la propria parte”. Risorse per commercianti e artigiani MBnews La protesta scende in piazza a Taranto, Brindisi e Lecce un solo grido: «No alle chiusure»

Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano ...

Lecce, partite iva in Prefettura: «Chiusure immotivate»

Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano ...

Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano ...Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano ...