Brad Pitt torna single: è (già) finita la storia con Nicole Poturalski (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brad Pitt è di nuovo single: per la gioia delle sue numerose fan, l’attore sembrerebbe aver già messo la parola “fine” alla sua relazione con la modella Nicole, dopo soli due mesi. Brad Pitt e Nicole Poturalski: una storia d’amore lampo Brad Pitt è di nuovo single: secondo alcune indiscrezioni infatti, l’attore sembrerebbe aver già … L'articolo Brad Pitt torna single: è (già) finita la storia con Nicole Poturalski proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 ottobre 2020)è di nuovo: per la gioia delle sue numerose fan, l’attore sembrerebbe aver già messo la parola “fine” alla sua relazione con la modella, dopo soli due mesi.: unad’amore lampoè di nuovo: secondo alcune indiscrezioni infatti, l’attore sembrerebbe aver già … L'articolo: è (già)laconproviene da Leggilo.org.

jacquel96400124 : RT @pardonmypandora: Alba Parietti: L’incoerenza in persona! O forse sarebbe meglio dire l’opportunista in persona! Anche meno tesoro, tuo… - enneaomi : RT @pardonmypandora: Alba Parietti: L’incoerenza in persona! O forse sarebbe meglio dire l’opportunista in persona! Anche meno tesoro, tuo… - pardonmypandora : Alba Parietti: L’incoerenza in persona! O forse sarebbe meglio dire l’opportunista in persona! Anche meno tesoro, t… - k226xq : Brad Pitt è di nuovo single: finisce la storia con Nicole Poturalski - Iosonoquaok : @BruNO16503135 ???? Cmq io preferisco Brad Pitt.. -