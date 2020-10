Bollo auto 2020 e revisioni | decreto cura Italia | arrivano le proroghe

infoiteconomia : Bollo auto 2020, il termine per chiedere l'esenzione scade il 5 novembre - infoiteconomia : Bollo auto: Arriva il momento che tutti temevano! - zihuatanejo1977 : @AlessandraB18 mi sa che hanno cambiato le norme, solo alcune regioni prevedono il rimborso e solo a seguito della… - Alb_Franc_Weiss : Pare che #Conte abbia smentito l’arrivo di una prossima #patrimoniale Rammento che sui patrimoni abbiamo già: - im… - infoiteconomia : Equitalia taglia debiti: cartelle annullate, comprese multe e bollo auto -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

I cittadini che avessero già pagato il bollo auto per l’anno 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione e chiedere il rimborso: vanno indicati gli estremi del pagamento e come si vuole ...Passaggio di proprietà e bollo esclusi. Airbag guida, Airbag laterali, Airbag lato conducente, Airbag lato passeggero, Airbag passeggero, Airbag per la testa, Airbag per le ginocchia, Appoggiatesta ...