Ansia a Detto Fatto, Bianca Guaccero non è in studio: “Sono in isolamento…” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Puntata inedita quella odierna di ‘Detto Fatto’, infatti tutti i piani sono stati completamente scombussolati. Innanzitutto lo start della trasmissione è avvenuto alle 15.30, dunque 30 minuti dopo, ma soprattutto a far rumore è stata la pesante assenza della conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Subito sono state fornite notizie da coloro che sono presenti in studio, visto che il programma è affidato a Jonathan Kashanian, a Gambi e a Carla. Ma la stessa Bianca è intervenuta in collegamento. La sua mancata presenza è causata dall’emergenza coronavirus, infatti si trova attualmente in isolamento fiduciario. Ma, come anticipato poco fa, ha voluto ugualmente dare il suo supporto ai suoi compagni di squadra, telefonando in diretta. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Puntata inedita quella odierna di ‘’, infatti tutti i piani sono stati completamente scombussolati. Innanzitutto lo start della trasmissione è avvenuto alle 15.30, dunque 30 minuti dopo, ma soprattutto a far rumore è stata la pesante assenza della conduttrice televisiva. Subito sono state fornite notizie da coloro che sono presenti in, visto che il programma è affidato a Jonathan Kashanian, a Gambi e a Carla. Ma la stessaè intervenuta in collegamento. La sua mancata presenza è causata dall’emergenza coronavirus, infatti si trova attualmente in isolamento fiduciario. Ma, come anticipato poco fa, ha voluto ugualmente dare il suo supporto ai suoi compagni di squadra, telefonando in diretta. ...

