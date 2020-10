Sospensione erogazione idrica a Salerno | tutte le zone interessate

Leggi su anteprima24

Sistemi Spa comunica che, per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via La Mennolella, si rende necessario sospendere l'Venerdì 30 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 16.30 alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via S. Calenda (solo civici nn 45 -105/A – 105/B – 105/C – 105/D – 105/E) Via La Mennolella Via Giovanni XXIII Via De Fugaldo Via Seripando (civici di numerazione dispari superiori al n° 27 e civici di numerazione pari superiori al n° 14).