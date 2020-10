Probabili formazioni Crotone-Atalanta, sesta giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Crotone-Atalanta, match valido per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. All’Ezio Scida si apre il nuovo turno di campionato con i calabresi che cercano punti salvezza contro gli orobici stanchi dalle fatiche di Champions e di nuovo impegnati in coppa fra pochi giorni. Diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go, calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 31 ottobre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Crotone – Stroppa sostituisce Dragus fermato ancora dal Covid con Luperto, a centrocampo Petriccione titolare e Pereira al posto dello squalificato Cigarini. Messias e Simy in attacco. QUI Atalanta – Gasperini dà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledi, match valido per ladi. All’Ezio Scida si apre il nuovo turno di campionato con i calabresi che cercano punti salvezza contro gli orobici stanchi dalle fatiche di Champions e di nuovo impegnati in coppa fra pochi giorni. Diretta tv su Sky SportA e streaming su Sky Go, calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 31 ottobre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Stroppa sostituisce Dragus fermato ancora dal Covid con Luperto, a centrocampo Petriccione titolare e Pereira al posto dello squalificato Cigarini. Messias e Simy in attacco. QUI– Gasperini dà ...

