Milan, turno di riposo per Ibrahimovic? Pioli: «Giocherebbe sempre» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano Pioli fa il punto sulla formazione di domani contro lo Sparta Praga: ecco le parole del tecnico rossonero su Ibrahimovic Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sparta Praga, Stefano Pioli ha parlato di Ibrahimovic. Ibrahimovic – «turno di riposo? Sono tutte valutazioni giuste perché giochiamo ogni tre giorni. Quella di domani è una gara importante così come quella di Udine. Chiaro che valuterò ma non chiederò a lui perché fosse per lui Giocherebbe sempre come ogni giocatore della mia squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefanofa il punto sulla formazione di domani contro lo Sparta Praga: ecco le parole del tecnico rossonero suNella conferenza stampa alla vigilia di-Sparta Praga, Stefanoha parlato di– «di? Sono tutte valutazioni giuste perché giochiamo ogni tre giorni. Quella di domani è una gara importante così come quella di Udine. Chiaro che valuterò ma non chiederò a lui perché fosse per luicome ogni giocatore della mia squadra». Leggi su Calcionews24.com

Toro_News : La vincente tra le due affronterà il #Milan agli ottavi #CoppaItalia - andrea_mila10 : @FraPolll2 Ha messo pure i titolari perché sa che nel turno dopo c’è il Milan - sportli26181512 : Milan, riposa Kessie: Stando a quanto riportato da Tuttosport, Franck Kessie osserverà un turno di...… - milansette : Tuttosport - Verso Milan-Sparta Praga: in mezzo al campo si rivedrà Tonali, possibile turno di riposo per Kessie - sportli26181512 : Tuttosport - Verso Milan-Sparta Praga: in mezzo al campo si rivedrà Tonali, possibile turno di riposo per Kessie: I… -