Icardi | “PSG? Mi sono adattato | le squadre ci aspettano come quando ero all’Inter”

Mauro Icardi torna a parlare di Inter Nel corso di un'intervista concessa a DAZN, Mauro Icardi torna a toccare l'argomento Inter seppur non direttamente. Ecco le parole dell'ex attaccante nerazzurro. "In Italia si gioca in modo molto tattico e in questo la Ligue 1 è simile. Le squadre si mettono tutte dietro ed è difficile segnare. Quindi devi approfittare del momento giusto per metterla dentro. quando uno segna è la coronazione del suo lavoro settimanale, lo sforzo che fai sacrificando tante cose vivendo lontano dal tuo Paese. Segnare è un premio". "Mi sono adattato velocemente al gruppo e ai compagni, facilitato anche dalla lingua spagnola. Lo scorso anno è stato un po' di transizione ...

