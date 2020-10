GF Vip, Elisabetta Gregoraci: incontri “pericolosi” fuori dalla Casa tra Briatore e Coletti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Sei l’epicentro del mio terremoto”, “Roma capitale del mio cuore”, “Roma mi manchi”: questi sono i tre messaggi misteriosi arrivati ad Elisabetta Gregoraci nella Casa del “Grande Fratello Vip” firmati Rio. Dietro la firma, potrebbe celarsi il pilota Stefano Colletti. Potrebbe essere lui il destinatario dei pensieri e dei “colpetti al cuore” della showgirl fuori dalla Casa. Come ha svelato “Chi”, l’ex marito della showgirl, Flavio Briatore, e Stefano Coletti si sarebbero incontrati. “Incroci “pericolosi” nel Principato alla “Pasticceria Cova Montecarlo” – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini -. Quando lo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Sei l’epicentro del mio terremoto”, “Roma capitale del mio cuore”, “Roma mi manchi”: questi sono i tre messaggi misteriosi arrivati adnelladel “Grande Fratello Vip” firmati Rio. Dietro la firma, potrebbe celarsi il pilota Stefano Colletti. Potrebbe essere lui il destinatario dei pensieri e dei “colpetti al cuore” della showgirl. Come ha svelato “Chi”, l’ex marito della showgirl, Flavio, e Stefanosi sarebbero incontrati. “Incroci “pericolosi” nel Principato alla “Pasticceria Cova Montecarlo” – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini -. Quando lo ...

