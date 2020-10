Erdogan, condanna a Charlie Hebdo: “Immorale, Macron vuole le Crociate” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cresce la tensione tra la Turchia e la Francia. Il presidente Erdogan ha condannato la recente vignetta di Charlie Hebdo, scagliandosi contro Macron Tra la Turchia e la Francia non scorre di certo buon sangue. Negli ultimi giorni, il presidente Recep Tayyp Erdogan si sta scagliando contro l’Europa, definendola islamofoba e paragonando la situazione dei … L'articolo Erdogan, condanna a Charlie Hebdo: “Immorale, Macron vuole le Crociate” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cresce la tensione tra la Turchia e la Francia. Il presidentehato la recente vignetta di, scagliandosi controTra la Turchia e la Francia non scorre di certo buon sangue. Negli ultimi giorni, il presidente Recep Tayypsi sta scagliando contro l’Europa, definendola islamofoba e paragonando la situazione dei … L'articolo: “Immorale,le Crociate” proviene da Inews.it.

