Dpcm | esercenti protestano contro il decreto del governo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Manifestazione a Palermo, davanti alla sede della Regione Sicilia a palazzo d'Orleans Roberto Chifari Manifestazione a Palermo. "Tutti unitiil lockdown. Tutti unitiil". Questo lo slogan della manifestazione organizzatale chiusure previste nelper limitare il contagio da coronavirus. A partecipare a piazza Indipendenza, oggi pomeriggio a partire dalle 16, c'erano circa 300 persone tra popolo delle Partite Iva, popolo dello Sport, tassisti, giostrai, ristoratori, proprietari di pub, sale bingo, musicisti e gestori di palestre. Un centinaio, invece, i cittadini che hanno protestato ai Quattro Canti, in pieno centro, urlando "Tu ci chiudi tu ci paghi", "Dove sono Musumeci e Orlando? Non ce la facciamo più". ...

PALERMO - Scontri nel centro di Palermo tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in strada a protestare contro le chiusure imposte dal Dpcm come ... organizzata dagli esercenti per esprimere ...Manifestazione a Cosenza di associazioni, commercianti e cittadini contro l’ultimo Dpcm del Governo. I manifestanti sollecitano aiuti immediati per le fasce deboli e gli esercenti penalizzati dal decr ...