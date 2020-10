De Majo a Colasio | “Napoli merita le scuse | dimostrato senso di responsabilità”

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Eleonora de(assessora alla Cultura) chiede ad Andreale. L’assessore alla Cultura di Padova aveva scritto sui social a proposito delle chiusure di ristoranti e luoghi della cultura che “Padova non è Napoli e c’è moltocivico”. “Basta! Davvero non se ne può più! Queste battute sarebbero fuori luogo anche pronunciate al bancone di un bar”. Così in un post su Facebook, l’assessora alla cultura del comune di Napoli Eleonora dein merito alle parole pronunciate dall’assessore alla cultura del comune di Padova, secondo cui “Padova non è Napoli e c’è moltocivico”. Parole pronunciate per contestare le misure contenute nell’ultimo DPCM e ...