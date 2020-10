Auditorium, da novembre un teatro di posa in Sala Petrassi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Dalla prima settimana di novembre e’ pronto, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, un teatro di posa ad alto livello tecnologico per realizzare spettacoli, concerti, convegni, broadcast ed eventi in streaming nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. L’Auditorium si converte cosi’ in uno spazio in cui la tecnologia e’ al servizio dello spettacolo e della cultura. Un processo questo gia’ avviato durante il lockdown e gia’ testato con successo in occasione del concertone del Primo Maggio in cui la Sala Sinopoli e’ stata il palcoscenico delle esibizioni degli artisti andate poi in onda su Rai 3. Parallelamente la Fondazione Musica per Roma sta rimodulando le sue ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Dalla prima settimana die’ pronto, nelladell’Parco della Musica, undiad alto livello tecnologico per realizzare spettacoli, concerti, convegni, broadcast ed eventi in streaming nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. L’si converte cosi’ in uno spazio in cui la tecnologia e’ al servizio dello spettacolo e della cultura. Un processo questo gia’ avviato durante il lockdown e gia’ testato con successo in occasione del concertone del Primo Maggio in cui laSinopoli e’ stata il palcoscenico delle esibizioni degli artisti andate poi in onda su Rai 3. Parallelamente la Fondazione Musica per Roma sta rimodulando le sue ...

AuditoriumPdM : Jazz, tango, etno e libera improvvisazione sono gli ingredienti principali del progetto musicale del quartetto Dani… - RomaJazz : Percussioni e tromba, ma anche chitarre acustiche ed elettriche sono a disposizione dell'arte poetica di Mino Cinel… - sebazanolli : RT @PaffArti: SAVE THE DATE! @sebazanolli arriva al PAFF! per parlarci con @gpaolopezzato del famoso #PianoB al primo incontro di 'Motivare… - GibelliTiziana : RT @PaffArti: SAVE THE DATE! @sebazanolli arriva al PAFF! per parlarci con @gpaolopezzato del famoso #PianoB al primo incontro di 'Motivare… - RomaJazz : Luca Aquino, trombettista e compositore, ci racconta in musica le storie di sei miti della boxe: da Carnera a Muham… -

Ultime Notizie dalla rete : Auditorium novembre Auditorium, da novembre un teatro di posa in Sala Petrassi RomaDailyNews LA RASSEGNA PORDENONE Saltata a marzo per il lockdown e riprogrammata a novembre

LA RASSEGNAPORDENONE Saltata a marzo per il lockdown e riprogrammata a novembre La scena delle donne della Compagnia Arti & Mestieri, è incappata nelle maglie dell'ultimo Dpcm. Ma non c'è voglia ...

Rinviata la cerimonia finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico 2020

LECCO – La cerimonia finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico 2020, da tempo programmata per il prossimo 7 novembre ... in programma presso l’auditorium della Camera di Commercio a ...

LA RASSEGNAPORDENONE Saltata a marzo per il lockdown e riprogrammata a novembre La scena delle donne della Compagnia Arti & Mestieri, è incappata nelle maglie dell'ultimo Dpcm. Ma non c'è voglia ...LECCO – La cerimonia finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico 2020, da tempo programmata per il prossimo 7 novembre ... in programma presso l’auditorium della Camera di Commercio a ...