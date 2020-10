Monchengladbach-Real Madrid si gioca a porte chiuse: emergenza Covid in Germania (Di martedì 27 ottobre 2020) La partita di Champions League tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid si disputerà a porte chiuse per l’emergenza Covid-19 in Germania Il Covid-19 dilaga anche in Germania e per questo motivo il match di Champions League, in programma questa sera, tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid sarà disputato a porte chiuse. A comunicarlo, lo stesso club tedesco attraverso una nota ufficiale. Erano già stati venduti tutti i 10.804 biglietti disponibili, ma le autorità sanitarie hanno revocato l’autorizzazione iniziale a causa dell’aumento dei contagi. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) La partita di Champions League tra Borussiasi disputerà aper l’-19 inIl-19 dilaga anche ine per questo motivo il match di Champions League, in programma questa sera, tra Borussiasarà disputato a. A comunicarlo, lo stesso club tedesco attraverso una nota ufficiale. Erano già stati venduti tutti i 10.804 biglietti disponibili, ma le autorità sanitarie hanno revocato l’autorizzazione iniziale a causa dell’aumento dei contagi. Leggi su ...

