Lazio, emergenza Champions: anche Immobile in dubbio (Di martedì 27 ottobre 2020) Ansia in casa Lazio in vista della Champions League: anche Immobile sarebbe in dubbio C'è preoccupazione in casa Lazio in vista della partita di domani in Champions League contro il Club Brugge. Come anticipato questa mattina, oggi non si sono visti in campo per l'allenamento di vigilia Luis Alberto, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha, Armini ed Escalante. Ma oltre a loro, anche Ciro Immobile non si è visto in campo. Ancora non si conoscono i motivi dell'assenza del bomber biancoceleste, ma Simone Inzaghi ha provato una formazione senza la sua presenza. Strakosha, Leiva e Luiz Felipe hanno la febbre e in tempo di Covid-19 scatta immediatamente la ...

