Juventus-Napoli | parla Osimhen | “Vittoria a tavolino decisione sleale”

E' trascorso poco più di un mese dalla famosa partita non partita tra Juventus e Napoli, ma ancora non si placano le polemiche. La decisione di assegnare il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, come era ampiamente prevedibile, non è stata presa di buon avviso dai partenopei, i quali avrebbero già avviato l'iter per il ricorso in secondo grado. Da quel che filtra dagli uffici della FIGC e da quello che si vocifera in merito alla vicenda, vi sarebbero buone probabilità che il match alla fine si disputi. Una data che potrebbe essere presa in considerazione sarebbe quella del 13 gennaio 2021.

