Inter, ottavi di Champions importanti anche per il bilancio (Di martedì 27 ottobre 2020) Inter chiamata già ad una prima risposta in Champions League Il pareggio nella prima giornata contro il Borussia Mönchengladbach rischia già di compromettere il cammino dell’Inter in Champions League. I nerazzurri, che non superano il girone della stagione 11-12, con in mezzo fino ad oggi tante non partecipazioni, sono chiamati ad una prova di carattere nella partita di oggi contro lo Shakhtar Donetsk. “La partita di stasera conta per la classifica del girone e per il prestigio che darebbe all’Inter tornare negli ottavi di Champions che mancano dalla stagione ’11-12. Tornare nella fase a eliminazione diretta, però, permetterebbe all’Inter anche di incassare ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)chiamata già ad una prima risposta inLeague Il pareggio nella prima giornata contro il Borussia Mönchengladbach rischia già di compromettere il cammino dell’inLeague. I nerazzurri, che non superano il girone della stagione 11-12, con in mezzo fino ad oggi tante non partecipazioni, sono chiamati ad una prova di carattere nella partita di oggi contro lo Shakhtar Donetsk. “La partita di stasera conta per la classifica del girone e per il prestigio che darebbe all’tornare neglidiche mancano dalla stagione ’11-12. Tornare nella fase a eliminazione diretta, però, permetterebbe all’di incassare ...

Betpointnews : Gara già quasi decisiva per l'Inter che non può permettersi di sbagliare contro lo Shakhtar, altrimenti la corsa al… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: tecnico Shakhtar 'Inter favorita per gli ottavi' 'Avversario fortissimo ma possiamo centrare un buon risultato' - ansacalciosport : Champions: tecnico Shakhtar 'Inter favorita per gli ottavi'. 'Avversario fortissimo ma possiamo centrare un buon ri… - interclubpavia : Champions: tecnico Shakhtar 'Inter favorita per gli ottavi' - Pall_Gonfiato : #Dentihno in conferenza stampa -