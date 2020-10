Grande Fratello Vip, fantasma si aggira nella casa: esplode il panico (Di martedì 27 ottobre 2020) . Oggi gli autori hanno deciso di cominciare qualche scherzo prima dell’arrivo di Halloween Oggi gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di intrattenere i nostri inquilini della casa più spiata d’Italia con un gioco. Stanno cercando di riempire questi giorni un po’ così, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020) . Oggi gli autori hanno deciso di cominciare qualche scherzo prima dell’arrivo di Halloween Oggi gli autori delVip hanno deciso di intrattenere i nostri inquilini dellapiù spiata d’Italia con un gioco. Stanno cercando di riempire questi giorni un po’ così, … L'articolo proviene da YesLife.it.

ZZiliani : Calcio & pandemia. Mentre da noi Mancini posta vignette negazioniste e Balotelli cretineggia al Grande Fratello, in… - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - laura13lilli : RT @TrashAmmme: Sto male, prima minaccia di bruciare i vestiti di Stefania con l'acido, poi insegue Francesco con le forbici cercando di ta… - acciodreams : RT @mohncib: RAGA AIUTATECI A SBATTERE FUORI QUESTO ELEMENTO TOSSICO DALLA CASA #GFVIP #GFVIP5 -