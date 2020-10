Brescia, Chiara non chiuderà il bar dopo le 18: “Piuttosto arrestatemi” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il suo bar non chiude dopo le 18, Chiara, una ragazza di Brescia, dice che è meglio l’arresto. Succede anche a Lecco. Una scelta vera e propria. Chiara, ventottenne proprietaria di un bar nel Bresciano, tiene aperto il suo bar oltre l’orario previsto dalle nuove restrizioni. Accanto alla sua foto, rigorosamente con mascherina, c’è il suo cartellone con scritto: “Potere al popolo. Io non chiudo alle 18…arrestatemi!”. Non permetterà comunque ai clienti di entrare dopo le 18:00, così spiega la giovane imprenditrice, che diChiara di voler servire caffè da asporto fuori dal suo bar, con contenitori di plastica. Leggi anche >>> Roma, la protesta dei commercianti: birra a terra ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Il suo bar non chiudele 18,, una ragazza di, dice che è meglio l’arresto. Succede anche a Lecco. Una scelta vera e propria., ventottenne proprietaria di un bar nelno, tiene aperto il suo bar oltre l’orario previsto dalle nuove restrizioni. Accanto alla sua foto, rigorosamente con mascherina, c’è il suo cartellone con scritto: “Potere al popolo. Io non chiudo alle 18…arrestatemi!”. Non permetterà comunque ai clienti di entrarele 18:00, così spiega la giovane imprenditrice, che didi voler servire caffè da asporto fuori dal suo bar, con contenitori di plastica. Leggi anche >>> Roma, la protesta dei commercianti: birra a terra ...

Un 61enne, dopo aver camuffato la targa con del nastro adesivo, si è messo alla guida pur non avendo la licenza e con l’auto senza assicurazione. Lo aveva già fatto quattro volte: ecco come aveva tras ...

BRESCIA - Con il nastro adesivo aveva trasformato la L della targa in E. Poi viaggiava senza patente e senza assicurazione. Per tutto questo un 61enne bresciano è stato multato dalla ...

