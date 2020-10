Speciale Halloween: faccia a faccia col (vero) assassino di “Scream” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il killer mascherato in una scena di “Scream”. © crediti fotografici: horroritalia24.itHalloween è la festa più macabra dell’anno, l’unico giorno in cui gli amanti dell’orrore si riuniscono per passare una notte all’insegna di racconti e film terrificanti. Anche il cinema, infatti, deve molto a questa festa e a tutto ciò che vi rotea attorno, avendo realizzato pellicole indimenticabili che hanno spaventato intere generazioni.Peccato, però, che spesso dietro la leggenda si nasconda un’oscura e terribile realtà. Questo è il primo episodio di Trick or Kill, la rubrica dedicata a tutti quei fatti reali che hanno ispirato i film horror più famosi. Oggi è la volta di Scream: chi era, in realtà, “ghostface“? Lo squartatore di Gainesville Titolo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il killer mascherato in una scena di “Scream”. © crediti fotografici: horroritalia24.itè la festa più macabra dell’anno, l’unico giorno in cui gli amanti dell’orrore si riuniscono per passare una notte all’insegna di racconti e film terrificanti. Anche il cinema, infatti, deve molto a questa festa e a tutto ciò che vi rotea attorno, avendo realizzato pellicole indimenticabili che hanno spaventato intere generazioni.Peccato, però, che spesso dietro la leggenda si nasconda un’oscura e terribile realtà. Questo è il primo episodio di Trick or Kill, la rubrica dedicata a tutti quei fatti reali che hanno ispirato i film horror più famosi. Oggi è la volta di Scream: chi era, in realtà, “ghostface“? Lo squartatore di Gainesville Titolo di ...

