San Cesareo, il sindaco Alessandra Sabelli è positiva al Coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella prima serata di oggi, lunedì 26 ottobre 2020, la signora sindaco di San Cesareo, Alessandra Sabelli, mediante un comunicato diramato sulla pagina Facebook dell’ Ente, ha dato la notizia di essere positiva al COVID – 19 (Coronavirus). La numero uno dell’ Amministrazione sancesarese è in buone condizioni di salute e, al momento, si trova in isolamento domiciliare. Auguri di pronta guarigione. San Cesareo, il sindaco Alessandra Sabelli è positiva al Coronavirus su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella prima serata di oggi, lunedì 26 ottobre 2020, la signoradi San, mediante un comunicato diramato sulla pagina Facebook dell’ Ente, ha dato la notizia di essereal COVID – 19 (). La numero uno dell’ Amministrazione sancesarese è in buone condizioni di salute e, al momento, si trova in isolamento domiciliare. Auguri di pronta guarigione. San, ilalsu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : San Cesareo, il sindaco Alessandra Sabelli è positiva al Coronavirus - TrafficoA : A1 - San Cesareo - Entrata Chiusa A1 Diramazione Roma sud - GRA San Cesareo in entrata e' chiuso al traffico verso G.R.A. per M... - MyWayASPI : Ore 19:08 26/10/2020 ?? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Sud ?? G.R.A. San Cesareo #entratachiusa per m… - TrafficoA : A1 - San Cesareo-Ceprano - Nebbia A1 Firenze-Napoli Nebbia A Banchi tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Ceprano con visibilita' 10... - TrafficoA : A1 - San Cesareo-Ceprano - Nebbia A1 Firenze-Napoli Nebbia A Banchi tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Ceprano con visibilita' 10... -

Ultime Notizie dalla rete : San Cesareo San Cesareo, la sindaca Sabelli positiva al Coronavirus Monti Prenestini San Cesareo, altri 5 nuovi contagi. Il sindaco: “Uscire per lo stretto necessario”

San Cesareo, altri 5 nuovi contagi. Con un messaggio rivolto ai fedeli, padre Alberto Maria Kiambu ha informato i cittadini della decisione del Vescovo di Palestrina S.E. Monsignor Mauro Parmeggiani ( ...

Dal 3 novembre l’ospedale di Palestrina verrà riconvertito in centro Covid

I Sindaci e il Consigliere Regionale Rodolfo Lena hanno chiesto massima attenzione al processo di conversione, facendo tesoro anche delle problematiche già affrontate nella scorsa primavera. In partic ...

San Cesareo, altri 5 nuovi contagi. Con un messaggio rivolto ai fedeli, padre Alberto Maria Kiambu ha informato i cittadini della decisione del Vescovo di Palestrina S.E. Monsignor Mauro Parmeggiani ( ...I Sindaci e il Consigliere Regionale Rodolfo Lena hanno chiesto massima attenzione al processo di conversione, facendo tesoro anche delle problematiche già affrontate nella scorsa primavera. In partic ...