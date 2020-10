L’ultimo spettacolo di Franceschini (Di martedì 27 ottobre 2020) Povero Franceschini! Se fino a ieri non ha mai goduto di attendibilità come ministro della cultura e dello spettacolo, accusato universalmente di insipienza profonda su quanto avrebbe dovuto amministrare, da ieri ha cambiato ruolo. E via video ha vibrato come predicatore, quasi esorcista, accusandoci tutti di non renderci conto della «gravità del male». Affermazioni che mal si conciliano con quanto riferito da tutta la stampa ieri: l’acceso contenzioso con il collega responsabile dello sport, il 5 stelle Spatafora, che ha … Continua L'articolo L’ultimo spettacolo di Franceschini proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) Povero! Se fino a ieri non ha mai goduto di attendibilità come ministro della cultura e dello, accusato universalmente di insipienza profonda su quanto avrebbe dovuto amministrare, da ieri ha cambiato ruolo. E via video ha vibrato come predicatore, quasi esorcista, accusandoci tutti di non renderci conto della «gravità del male». Affermazioni che mal si conciliano con quanto riferito da tutta la stampa ieri: l’acceso contenzioso con il collega responsabile dello sport, il 5 stelle Spatafora, che ha … Continua L'articolo L’ultimodiproviene da il manifesto.

