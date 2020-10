Il Photo Vogue Festival 2020 sarà digitale

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Data la situazione di generale incertezza causata dalla pandemia di Covid -19 (in particolare riguardo alle regole di distanza sociale), il cuore della quinta edizione del(PVF), organizzato daItalia, si sposta su una piattaformaideata appositamente per l’evento, che ospiterà mostre, talk e proiezioni. Dal 30 ottobre al 22 novembreuna selezione di fotografie delle due mostre principali sarà anche esposta all’aperto, sui cancelli del perimetro dei Giardini di Porta Venezia, per interfacciarsi e interagire con la città di Milano. Le mostre saranno visibili nei punti nevralgici della città di Milano sui Maxi Led Urban Vision, durante lo stesso periodo. Dal 19 novembre le mostre complete saranno fruibili ...