Gerry Scotti è positivo al coronavirus

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 ottobre 2020)al. Alla lista dei conduttori tv contagiati si aggiunge quella del popolare volto di Canale5, che pochi minuti fa ha voluto comunicare in prima persona la propria condizione di salute. Lo ha fatto con un post su Instagram nel quale si legge: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“. Il conduttore Mediaset non ha specificato l’origine del proprio contagio, che secondo il sito Tpi sarebbe legato al contatto con un parente stretto. Visualizza questo post su Instagram Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e ...