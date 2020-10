Dalla squallida battuta di Balotelli alla lite tra Guenda ed Enock: volano paroloni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sembrava una domenica sera tranquilla quella nella casa del Grande Fratello VIp 5 e invece durante la cena è successo il finimondo. Il motivo? Guenda Goria ha cercato di spiegare alcune cose a Enock, tirando in ballo la battuta fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello in diretta ( quella squallida battuta di cui tanto vi abbiamo parlato). Il giovane ha reagito malissimo iniziando a urlare contro Guenda, alzandosi dal tavolo, lanciando via il microfono e facendo una vera e propria sceneggiata. Guenda, completamente basita, come lei anche sua madre e persino Elisabetta Gregoraci, non è riuscita bene a comprendere la reazione spropositata di Enock…Ma per capire quello che si è scatenato durante la cena, bisogna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sembrava una domenica sera tranquilla quella nella casa del Grande Fratello VIp 5 e invece durante la cena è successo il finimondo. Il motivo?Goria ha cercato di spiegare alcune cose a, tirando in ballo lafatta da Marioa Dayane Mello in diretta ( quelladi cui tanto vi abbiamo parlato). Il giovane ha reagito malissimo iniziando a urlare contro, alzandosi dal tavolo, lanciando via il microfono e facendo una vera e propria sceneggiata., completamente basita, come lei anche sua madre e persino Elisabetta Gregoraci, non è riuscita bene a comprendere la reazione spropositata di…Ma per capire quello che si è scatenato durante la cena, bisogna ...

spighissimo : RT @andreavero16: @spighissimo Aspettano qualsiasi decisione del governo che sicuramente scontenta qualcuno per schierarsi subito dalla lor… - andreavero16 : @spighissimo Aspettano qualsiasi decisione del governo che sicuramente scontenta qualcuno per schierarsi subito dal… - Tommaso74315963 : Si effettivamente è una cosa squallida detta da uno che gli altri hanno votato per toglierlo dalla vendita delle bi… - lovingkiedis : @trash_italiano Signorini ipocrita, dalla parte delle donne solo quando gli conviene. Prima ride per la battuta squ… - Fra06502497 : RT @Fra06502497: Raga scusate io non voglio giustificare Mario perché è stata una battuta veramente squallida, ma sinceramente è più di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla squallida Dalla squallida battuta di Balotelli alla lite tra Guenda ed Enock: volano paroloni Ultime Notizie Flash Dalla squallida battuta di Balotelli alla lite tra Guenda ed Enock: volano paroloni

tirando in ballo la battuta fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello in diretta ( quella squallida battuta di cui tanto vi abbiamo parlato). Il giovane ha reagito malissimo iniziando a urlare contro ...

La ragazza di via Millelire

Nessuna speranza per Betty, tredicenne immigrata del sud, che consuma una squallida esistenza in un quartiere malfamato di Torino. Per lei c'è poco da scegliere: violenza, prostituzione e droga da una ...

tirando in ballo la battuta fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello in diretta ( quella squallida battuta di cui tanto vi abbiamo parlato). Il giovane ha reagito malissimo iniziando a urlare contro ...Nessuna speranza per Betty, tredicenne immigrata del sud, che consuma una squallida esistenza in un quartiere malfamato di Torino. Per lei c'è poco da scegliere: violenza, prostituzione e droga da una ...