Coronavirus, il medico siciliano: "A Bergamo hanno sofferto: torno ad aiutare" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bergamo, 26 ottobre 2020 - Quando a fine giugno ha lasciato l'incarico all'ospedale di Crema per tornare nella sua Palermo, l'ultimo malato Covid era da poco stato dimesso. Ora che è finita la tregua ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ottobre 2020 - Quando a fine giugno ha lasciato l'incarico all'ospedale di Crema per tornare nella sua Palermo, l'ultimo malato Covid era da poco stato dimesso. Ora che è finita la tregua ...

DPCgov : #Coronavirus #24ottobre Online i bandi per 1500 unità di personale medico e sanitario e 500 addetti amministrativi… - matteosalvinimi : #Lockdown? «Contrario come cittadino, come scienziato, come medico. Dobbiamo porre un freno a questa isteria». Prof… - fanpage : “ Ha vinto chi ha avuto come obiettivo quello di terrorizzare e spaventare”. Le parole di Alberto Zangrillo, primar… - BiagioSdC : Oggi @MassimGiannini parla una tecnica medica specifica della terapia intensiva. Il problema dei posti letto è tutt… - StraNotizie : Coronavirus: una crisi, come superarla? Dall'antroposofia un aiuto per comprenderla e suggerimenti medico-terapeuti… -