Uomini e Donne spoiler, Michele offende Roberta: spunta un vocale che sconvolge la dama (Di domenica 25 ottobre 2020) Roberta Di Padua è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. Attualmente sta conoscendo Michele Dentice, un affascinante napoletano da poco entrato nello studio di Maria De Filippi. Dopo un bacio, sembra che le cose non stiano andando bene a causa di un’esternazione di lui. Ecco i dettagli. Roberta gelata, spunta vocale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020)Di Padua è una delle dame del Trono Over di. Attualmente sta conoscendoDentice, un affascinante napoletano da poco entrato nello studio di Maria De Filippi. Dopo un bacio, sembra che le cose non stiano andando bene a causa di un’esternazione di lui. Ecco i dettagli.gelata,… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - sole24ore : “Sono sempre stata convinta che le imprese debbano ridurre il gap fra uomini e donne: nei salari e nelle posizioni… - pdnetwork : Germano Nicolini, il Comandante Diavolo, fu partigiano comunista e cattolico nonché Medaglia d’argento al valor mil… - mircozorzo : @SWM_AceOfSpades @aelledesign Bah, io invece ho l'impressione che le donne siano più prudenti degli uomini. - ziapoop : RT @Iorhaey: Le donne + tommy che cercano di esporre il loro pensiero nei confronti degli uomini della casa e quei 4 che non capiscono un c… -