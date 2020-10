Un super Castrovilli trascina la Fiorentina alla vittoria | Udinese battuto 3-2

(Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena lo scontro tra. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e devono darsi da fare per risalire la china. ...

Grande protagonista del match Castrovilli, il numero 10 viola decide il match con una doppietta all'11' e al 51' e un assist per Milenkovic a segno di testa al 22'. Per i friulani non basta la ...Tornano i tre punti in casa Fiorentina, a distanza di un mese: la squadra viola ha battuto per 3-2 l’Udinese al “Franchi” grazie a un super Castrovilli. A quota 7 gli uomini di Iachini sono dunque int ...