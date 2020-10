Riaprite le scuole: ma in piazza scendono poche mamme (Di domenica 25 ottobre 2020) di Monica De Santis “Riaprite le scuole” è questo ciò che chiedono le mamme salernitane, ed è questo ciò che ieri mattina hanno voluto ribadire a piazza Amendola nel corso di una nuova protesta, sempre pacifica, ma che ha visto purtroppo la partecipazione di poche persone, rispetto a quella di sabato scorso. Il presidio, di ieri mattina è stato organizzato dal Coordinamento scuole aperte Salerno, vede in campo docenti, studenti e genitori che chiedono con forza alle Istituzioni locali la riapertura delle scuole, a cominciare dalle primarie e secondarie di primo grado, luoghi sicuri e già messi in sicurezza anti covid dall’inizio dell’anno scolastico, anno peraltro già cominciato in ritardo con tre ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 ottobre 2020) di Monica De Santis “le” è questo ciò che chiedono lesalernitane, ed è questo ciò che ieri mattina hanno voluto ribadire aAmendola nel corso di una nuova protesta, sempre pacifica, ma che ha visto purtroppo la partecipazione dipersone, rispetto a quella di sabato scorso. Il presidio, di ieri mattina è stato organizzato dal Coordinamentoaperte Salerno, vede in campo docenti, studenti e genitori che chiedono con forza alle Istituzioni locali la riapertura delle, a cominciare dalle primarie e secondarie di primo grado, luoghi sicuri e già messi in sicurezza anti covid dall’inizio dell’anno scolastico, anno peraltro già cominciato in ritardo con tre ...

otto262 : RT @Testament73: E questa è sempre #salerno, feudo di #osceriff. Mamme e bimbi in piazza a Salerno, 'riaprite le scuole' - Campania - https… - Testament73 : E questa è sempre #salerno, feudo di #osceriff. Mamme e bimbi in piazza a Salerno, 'riaprite le scuole' - Campania… - g_bonincontro : RT @repubblica: Mamme e bimbi in piazza a Salerno: 'Riaprite le scuole' - 59Liberal : RT @repubblica: Mamme e bimbi in piazza a Salerno: 'Riaprite le scuole' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mamme e bimbi in piazza a Salerno: 'Riaprite le scuole' -