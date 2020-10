Cagliari Crotone LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 25 ottobre 2020) Alla Sardegna Arena la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Cagliari e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Crotone si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Cagliari Crotone 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Crotone 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Alla Sardegna Arena la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato,Alla “Sardegna Arena”si affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

TuttoRossoblu : oggi, SI GIOCAAAAAAA #CAGLIARI-#CROTONE Ore 12:30 ??“Sardegna Arena” In diretta su #DAZN1 - LuigiPellino22 : -ore 11.30: PARTITELLA A TENNIS TUTTA GIALLOROSSA VS @SasyP10 ???? -ore 12.30: CAGLIARI-CROTONE ?? -ore 13.00: MOTO… - sportli26181512 : Dal Crotone al Crotone: Sardegna Arena di nuovo sold out 3 anni dopo: Dal Crotone al Crotone: Sardegna Arena di nuo… - Iviwin_Picks : ? BTTS ? ??? Cagliari ?? Crotone ?? Serie A (Italy) ? Stake 1 ?? 2020-10-25 (12:30) ?? 1.67 price #prematch #pick #goal #btts - FBPredictions : ? #Cagliari vs #Crotone ???? #SerieA ??? Sardegna Arena ?? Preview: -