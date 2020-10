LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: a breve si comincia con le FP3, Ferrari al lavoro sul giro secco (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 Tra pochi minuti il via alla terza e ultima sessione di prove libere del GP di Portogallo 2020! 11.51 In realtà sono stati utilizzati ieri ben tre fondi diversi sulla SF1000: oltre a quello standard, sono stati portati in pista anche un fondo aggiornato ed un altro già in versione 2021. 11.48 Grandissima curiosità per capire il vero LIVEllo della Ferrari in Portogallo a parità di condizioni con tutti gli altri team rivali. La scuderia di Maranello ha portato a Portimao un nuovo diffusore e un fondo rivisto per lavorare già in ottica 2021. Si prova già a capire quale direzione prendere in vista della prossima annata. 11.45 Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 Tra pochi minuti il via alla terza e ultima sessione di prove libere del GP di! 11.51 In realtà sono stati utilizzati ieri ben tre fondi diversi sulla SF1000: oltre a quello standard, sono stati portati in pista anche un fondo aggiornato ed un altro già in versione 2021. 11.48 Grandissima curiosità per capire il verollo dellaina parità di condizioni con tutti gli altri team rivali. La scuderia di Maranello ha portato a Portimao un nuovo diffusore e un fondo rivisto per lavorare già in ottica 2021. Si prova già a capire quale direzione prendere in vista della prossima annata. 11.45 Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere ...

