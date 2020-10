“Io, malato oncologico sono costretto a pagare i miei controlli periodici” (Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese “sono un malato oncologico, costretto a sottopormi periodicamente a controlli ma ora è tutto sospeso e le visite devo pagarle”. A raccontare la sua storia è Antonio Petrone, cittadino salernitano che, dopo aver lottato e vinto contro un brutto male si ritrova ora a dover fare i conti con una sanità fallimentare, sotto tanti punti di vista, soprattutto quando ci si ritrova a parlare di prevenzione. Petrone, a causa di un tumore, ha l’esenzione 048, spetta di diritto a tutte quelle persone che soffrono di patologie o tumori maligni o che hanno esito incerto. “sono un ex malato oncologico, periodicamente devo sottopormi a controlli e avendo l’esenzione 048 (spetta di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese “una sottopormi periodicamente ama ora è tutto sospeso e le visite devo pagarle”. A raccontare la sua storia è Antonio Petrone, cittadino salernitano che, dopo aver lottato e vinto contro un brutto male si ritrova ora a dover fare i conti con una sanità fallimentare, sotto tanti punti di vista, soprattutto quando ci si ritrova a parlare di prevenzione. Petrone, a causa di un tumore, ha l’esenzione 048, spetta di diritto a tutte quelle persone che soffrono di patologie o tumori maligni o che hanno esito incerto. “un ex, periodicamente devo sottopormi ae avendo l’esenzione 048 (spetta di ...

