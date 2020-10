Il nuovo Dpcm di Conte | ristoranti chiusi alle 18 | stop a palestre e cinema Tutte le misure

Leggi su tpi

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ildi: cosa prevede.leL’impennata dei contagi Covid in Italia ha spinto il governo guidato da Giuseppea varare in queste ore uncon ulteriorirestrittive. Il presidente del Consiglio ha riunito i capi delegazione e i ministri di governo già nella mattinata del 23 ottobre, per discutere delleda introdurre con ilprovvedimento. Ecco lepreviste dal, in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre. Chiusura bar e18 Una delle novità principali è la chiusura di bar e...