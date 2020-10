Piqué: “Oltraggioso pagare per criticarci. Ho chiesto a Messi di aspettare un anno” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Piqué intervista contro Barcellona – Gerard Piqué ha finalmente rotto il silenzio con un’intervista concessa a ‘La Vanguardia’, la prima dopo l’umiliazione subita dai blaugrana contro il Bayern Monaco. Il difensore catalano ha parlato senza mezze misure e si è apertamente schierato dalla parte di Lionel Messi per quanto riguarda la vicenda che ha acceso … L'articolo Piqué: “Oltraggioso pagare per criticarci. Ho chiesto a Messi di aspettare un anno” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Piqué intervista contro Barcellona – Gerard Piqué ha finalmente rotto il silenzio con un’intervista concessa a ‘La Vanguardia’, la prima dopo l’umiliazione subita dai blaugrana contro il Bayern Monaco. Il difensore catalano ha parlato senza mezze misure e si è apertamente schierato dalla parte di Lionelper quanto riguarda la vicenda che ha acceso … L'articolo Piqué: “Oltraggiosoper. Hodiun anno” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

