Ennesimo scivolone di Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella notte i concorrenti hanno commentato un videomessaggio di Matilde Brandi, dando vita ad un furioso litigio che ha visto schierare Elisabetta Gregoraci ede. Ebbene, durante la discussione, la contessa ha gettato con rabbia una bottiglia addosso a, dicendo in maniera piuttosto aggressiva: “Mo ti piglio sta bottiglia e te la butto nel pis…o”. Il web èDe Blank e a favore diIl gesto violento è stato immediatamente condannato dal popolo del web, che si è schierato in massala De, che già altre volte ha messo in campo atteggiamenti piuttosto ...

micherutigliano : Ennesimo scivolone della Azzolina. - fateluan : RT @HalissaNam: “Enock che doveva essere il più..(no si capisce) ma invece è il più educato” Ma contessa il più cosa?? Questo è l’ennesimo… - Bequis6 : RT @HalissaNam: “Enock che doveva essere il più..(no si capisce) ma invece è il più educato” Ma contessa il più cosa?? Questo è l’ennesimo… - whynot55284455 : RT @HalissaNam: “Enock che doveva essere il più..(no si capisce) ma invece è il più educato” Ma contessa il più cosa?? Questo è l’ennesimo… - HalissaNam : “Enock che doveva essere il più..(no si capisce) ma invece è il più educato” Ma contessa il più cosa?? Questo è l’… -

