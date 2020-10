De Luca chiede il lockdown totale per 30-40 gg. Conte: 'Fare tutto il possibile per evitare nuove chiusure'. Oggi 19.143 casi (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Dobbiamo chiudere per un mese, 30-40 giorni, e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. "Le ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Dobbiamo chiudere per un mese, 30-40 giorni, e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo de, in diretta Facebook. "Le ...

