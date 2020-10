Covid, numeri impressionanti, mentre mancano vaccini e medici; a Saronno caso di Tbc a scuola (Di venerdì 23 ottobre 2020) Apertura inevitabilmente dedicata all’emergenza sanitaria anche questa settimana per il notiziario: la situazione è critica anche perché non ci sono ancora i vaccini antinfluenzali da tutti indicati come “indispensabili” quest’anno più che mai ed inoltre, sono sempre di più le famiglie rimaste senza medico di base e molte ancora non lo sanno: questa settimana succede … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 23 ottobre 2020) Apertura inevitabilmente dedicata all’emergenza sanitaria anche questa settimana per il notiziario: la situazione è critica anche perché non ci sono ancora iantinfluenzali da tutti indicati come “indispensabili” quest’anno più che mai ed inoltre, sono sempre di più le famiglie rimaste senza medico di base e molte ancora non lo sanno: questa settimana succede … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

RegLombardia : #LNews Sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5 Approfondimen… - Adnkronos : #Covid, #Zaia: 'Numeri paurosi, è come in tempo di guerra' - matteosalvinimi : Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati cla… - ilNotiziarioInd : Covid, numeri impressionanti, mentre mancano vaccini e medici; a Saronno caso di Tbc a scuola… - rebeka4711 : RT @benq_antonio: I numeri non definitivi ma in continua crescita dei #migranti sbarcati positivi al #Covid_19 poi distribuiti nelle region… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri Nella babele dei numeri sul Coronavirus: ecco perché non è mai come sembra la Repubblica Didattica, centri commerciali, movida. L’effetto domino delle chiusure regionali

In Umbria, per fare un solo esempio, i ricoveri per Covid sono aumentati del 254% in 16 giorni. E sono questi numeri che fanno scattare l'allarme degli esperti. Nuove misure in arrivo «Il lockdown ...

Parigi, Covid: 41.000 contagi in 24 ore, record francese ed europeo, allarme nella capitale

PARIGI – Il Covid travolge la Francia con il record assoluto di contagi ... Le sue condizioni sono stabili. Numeri sopra il livello di guardia in Russia – 15.971 nuovi casi e 290 morti in 24 ore – e ...

In Umbria, per fare un solo esempio, i ricoveri per Covid sono aumentati del 254% in 16 giorni. E sono questi numeri che fanno scattare l'allarme degli esperti. Nuove misure in arrivo «Il lockdown ...PARIGI – Il Covid travolge la Francia con il record assoluto di contagi ... Le sue condizioni sono stabili. Numeri sopra il livello di guardia in Russia – 15.971 nuovi casi e 290 morti in 24 ore – e ...