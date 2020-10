Walter Ricciardi: “Lockdown generalizzato evitabile ma non con le attuali restrizioni” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il lockdown generalizzato si può evitare se vengono prese misure rapide, urgenti, forti e adesso ma non con quelle prese attualmente“. Lo ha dichiarato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, durante la conferenza stampa online di presentazione del Festival della Salute globale. “Le misure su coprifuoco non si sono dimostrate efficaci in Paesi come Francia e Spagna – ha detto Ricciardi -. Anche perché, come ha ironizzato qualcuno, il Covid non lo portano i metronotte ma le masse di persone che si addensano nei locali e sui trasporti locali“. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il lockdownsi può evitare se vengono prese misure rapide, urgenti, forti e adesso ma non con quelle prese attualmente“. Lo ha dichiarato, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, durante la conferenza stampa online di presentazione del Festival della Salute globale. “Le misure su coprifuoco non si sono dimostrate efficaci in Paesi come Francia e Spagna – ha detto-. Anche perché, come ha ironizzato qualcuno, il Covid non lo portano i metronotte ma le masse di persone che si addensano nei locali e sui trasporti locali“.

rtl1025 : ?? 'Abbiamo indicato chiusure mirate in regioni con indice di contagio superiore a 1. Chiusure dovranno riguardare p… - scch63 : RT @jimmomo: 'Ci troviamo come nel 1400 a Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo', dice Walter Ricciardi (fonte: Ansa). Ora, s… - beppebottero : @marcodifonzo Il Dr. Walter #Ricciardi parla come fosse un passante, ma è il Consulente del Ministro della Salute… - cmanara77 : RT @marcodifonzo: Walter Ricciardi: Il lockdown generalizzato si puo' evitare se vengono prese misure rapide, urgenti, forti e adesso', ma… - marcodifonzo : Walter Ricciardi: Il lockdown generalizzato si puo' evitare se vengono prese misure rapide, urgenti, forti e adesso… -