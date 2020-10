Negramaro | nuovi dettagli sull’album “Contatto” | svelata collaborazione con una giovane artista

Leggi su yeslife

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il nuovo album dei, “Contatto”, continua a prendere forma: rivelati, come la copertina e unapresente View this post on Instagram Capire che in fondo nel mondo non siamo mai soli #Contatto A post shared byofficial (@official) on Oct 14, 2020 at 9:51am PDT Uscirà il 13 novembre il nuovo … L'articolosull’album “Contatto”:con unaproviene da YesLife.it.