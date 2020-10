F1 | GP Portogallo 2020 Lewis Hamilton può diventare il più vincente di sempre | come Alain Prost all’Estoril nel 1987

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Mondiale di Formula Uno prosegue nel “territorio inesplorato”, ovvero in quella serie di Gran Premi inseriti in calendario solamente in estate, a seguito della decisione di Liberty Media di non volare in America in virtù dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19. Lo stravolgimento del programma di questoha permesso al Gran Premio didi fare inaspettatamente il proprio ritorno nel Mondiale dopo 24 anni di assenza, seppur in un contesto completamente inedito. Infatti domenica 25 ottobre si gareggerà nell’autodromo di Portimao. Il GP difa il suo esordio nel calendario iridato di Formula Uno nel 1958, utilizzando un circuito cittadino ricavato per le vie di Oporto. Il tracciato risultava anacronistico persino per gli standard dell’epoca, ...