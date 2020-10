Europa League, oggi la prima giornata dei gironi. Il programma completo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Riparte l’Europa League, dopo la finale tra Inter e Siviglia. oggi inizia la prima giornata della fase a gironi. A rappresentare l’Italia 3 squadre, il Napoli, la Roma e il Milan. Questo il programma completo delle gare di oggi: Ore 18.55 CSKA Sofia-ClujYoung Boys-Roma Rapid Wien-Arsenal Dundalk-Molde Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga Bayer Leverkusen-Nizza Lech Poznan-Benfica Standard Liegi-Glasgow Rangers Paok Salonicco-Omonia Nicosia PSV Eindhoven-Granada Rijeka-Real SocietadNapoli-Az Alkmaar Ore 21.00 Braga-Aek Atene Leicester-ZoryaCeltic Glasgow-Milan Sparta Praga-Lille Villarreal-Sivasspor Maccabi Tel Aviv-Qarabag Ludogorets-Anversa Tottenham-Lask Wolfsberger-CSKA Mosca Dinamo Zagabria-Feyenoord Hoffenheim-Stella ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Riparte l’, dopo la finale tra Inter e Siviglia.inizia ladella fase a. A rappresentare l’Italia 3 squadre, il Napoli, la Roma e il Milan. Questo ildelle gare di: Ore 18.55 CSKA Sofia-ClujYoung Boys-Roma Rapid Wien-Arsenal Dundalk-Molde Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga Bayer Leverkusen-Nizza Lech Poznan-Benfica Standard Liegi-Glasgow Rangers Paok Salonicco-Omonia Nicosia PSV Eindhoven-Granada Rijeka-Real SocietadNapoli-Az Alkmaar Ore 21.00 Braga-Aek Atene Leicester-ZoryaCeltic Glasgow-Milan Sparta Praga-Lille Villarreal-Sivasspor Maccabi Tel Aviv-Qarabag Ludogorets-Anversa Tottenham-Lask Wolfsberger-CSKA Mosca Dinamo Zagabria-Feyenoord Hoffenheim-Stella ...

