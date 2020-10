Coronavirus: Sala, 'Milano rischia effetto dirompente, città va protetta' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "In Lombardia c'è un'impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive e questo prezzo non può essere pagato da Milano. Quando il virus si scatena in una grande città ha un effetto dirompente". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene sull'emergenza Coronavirus e visto che le città "sono a rischio di focolaio", invita gli over 65, quelli più a rischio in caso di positività al Covid, "a stare a casa", così come sottolinea come in vista del coprifuoco che penalizzerà alcune categorie, come ristoratori e baristi, "Mi sto sgolando con il governo perché questa fascia sia tutelata". Nel lungo messaggio postato sul suo profilo Facebook, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ott. (Adnkronos) - "In Lombardia c'è un'impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive e questo prezzo non può essere pagato da. Quando il virus si scatena in una grande; ha un". Il sindaco diGiuseppeinterviene sull'emergenzae visto che le; "sono a rischio di focolaio", invita gli over 65, quelli più a rischio in caso di positività al Covid, "a stare a casa", così come sottolinea come in vista del coprifuoco che penalizzerà alcune categorie, come ristoratori e baristi, "Mi sto sgolando con il governo perché questa fascia sia tutelata". Nel lungo messaggio postato sul suo profilo Facebook, ...

HuffPostItalia : Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: 'Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente' - petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - SoniaLaVera : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: 'Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente' - Aura7115 : attento di restare a casa,ora viene fuori che è colpa dei cittadini se le cose stanno andando fuori controllo… -