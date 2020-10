Come avere servizi Google su Huawei (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una delle pecche che hanno i nuovi smartphone Huawei è l’assenza dei servizi Google. Nonostante il famoso brand cinese abbia posto rimedio a tale mancanza con servizi creati appositamente ed uno store tutto nuovo chiamato leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una delle pecche che hanno i nuovi smartphoneè l’assenza dei. Nonostante il famoso brand cinese abbia posto rimedio a tale mancanza concreati appositamente ed uno store tutto nuovo chiamato leggi di più...

borghi_claudio : @MatteoCodenotti Esatto... il giornalista si può offendere se gli si dice che dice il falso a pagamento perchè è un… - lorepregliasco : 17 regioni su 20 hanno oggi più persone ricoverate COVID dell'11 marzo (giorno del lockdown). 12 regioni su 20 han… - borghi_claudio : Mentre la gente fallisce quanti miliardi sono piovuti oggi dall'UE? Ah, in Svezia se la ridono di queste belle ri… - Antonio96746177 : @mbx1900 @CalaminiciM Appunto. Di certo non vado ad intasare i ps in cerca di tamponi senza avere nulla . Come inv… - louismileismine : come si fa ad avere due ore di matematica le prime due ore -

Ultime Notizie dalla rete : Come avere Il problema di un nuovo debito è non avere idea di come impiegarlo L'Occidentale Body shaming: Florence Pugh e Billie Eilish si ribellano. Ecco come

Due giovani donne decise a combattere il body shaming: ecco come fanno l'attrice Florence Pugh e la cantante Billie Eilish. Una piccola riflessione ...

Rubò monili e gioielli su Ponte Vecchio Preso il finto cliente

Arrestato 29enne: era riuscito a distrarre la commessa. Poi era fuggito con un bottino del valore di 10mila euro ...

Due giovani donne decise a combattere il body shaming: ecco come fanno l'attrice Florence Pugh e la cantante Billie Eilish. Una piccola riflessione ...Arrestato 29enne: era riuscito a distrarre la commessa. Poi era fuggito con un bottino del valore di 10mila euro ...