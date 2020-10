Accordo tra i ministri Ue sulla riforma della Pac (Di mercoledì 21 ottobre 2020) BRUXELLES - I ministri Ue dell'agricoltura hanno raggiunto un Accordo per una politica agricola comune in cui almeno il 20% della dotazione nazionale degli aiuti diretti dovr essere dedicata a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 ottobre 2020) BRUXELLES - IUe dell'agricoltura hanno raggiunto unper una politica agricola comune in cui almeno il 20%dotazione nazionale degli aiuti diretti dovr essere dedicata a ...

NicolaPorro : Il ministro ???? ?????????????? minimizza il rischio contagio sui mezzi pubblici. Il virologo di governo la smonta. Non sono… - Avvenire_Nei : #Parolin: «Andrà tutto bene. L’obiettivo è l’unità della Chiesa in #Cina» - Marcozanni86 : @VittorioFerram1 @AlbertoBagnai @borghi_claudio Perché l'UE non esiste se non come accordo tra stati sovrani. Senza… - giuliog : RT @FaustaSperanza: #21Ottobre Torna la prospettiva di #accordo tra #Mosca e #Washington sull'#armamento #nucleare ma si discute sul coinvo… - neobiovirus : 4) ...devo aggiungere per gli scettici: trattasi di un protocollo d'intesa, cioè atto di governance stipulato tra s… -