Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2020 ore 12 | 30

(Di martedì 20 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 20 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PER TRAFFIC INTENSO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA OLGIATA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI PRESSI DI TIVOLI TERME, NELLE DUE DIREZINI MENTRE SULLA A1 FIRENZE-, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE VENERDI’ 23 OTTOBRE TRASPORTI PUBBLICI A RISCHIO PER LO SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE DALLE 08.30 ALLE 17.00 POI ANCORA DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO, NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA SARANNO A RISCHIO LE CORSE DEI BUS, ANCHE PERIFERICI, TRAM, FILOBUS, NETROPOLITANE E FERROVIE ...