Joe Biden, comizio in drive-in per il candidato democratico Usa: "Come Michele Emiliano" (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente della Regione Puglia è stato rieletto dopo aver terminato la campagna elettorale con un evento in sicurezza per evitare i contagi: anche Biden ha scelto la stessa strada Leggi su repubblica (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente della Regione Puglia è stato rieletto dopo aver terminato la campagna elettorale con un evento in sicurezza per evitare i contagi: ancheha scelto la stessa strada

GrimoldiPaolo : Imbarazzante per Biden!!! New York Post, spuntano mail del figlio di Joe Biden sull'Ucraina - HuffPostItalia : New York Post, spuntano mail del figlio di Joe Biden sull'Ucraina - alepaganotwit : Si dice che se il 77enne sfidante di @realdonaldtrump, Joe Biden, fosse eletto presidente #Usa, si dimetterebbe p… - cronaca_news : Joe Biden come Michele Emiliano: comizio in drive-in per il candidato democratico Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Elezioni Usa, al dibattito Trump-Biden microfono spento mentre parla lo sfidante: è polemica la Repubblica Usa: Bannon, Trump si candiderà nel 2024 in caso di sconfitta alle presidenziali

New York, 19 ott 06:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si candiderà alla Casa Bianca anche nel 2024, nel caso dovesse risultare sconfitto dal democratico Joe Biden ...

Trump: "Con Biden festa del Natale cancellata"

(Afp) Il presidente USA Donald Trump attacca il suo rivale per la corsa alla Casa Bianca Joe Biden da un comizio in Nevada . Secondo Trump...Leggi ...

New York, 19 ott 06:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si candiderà alla Casa Bianca anche nel 2024, nel caso dovesse risultare sconfitto dal democratico Joe Biden ...(Afp) Il presidente USA Donald Trump attacca il suo rivale per la corsa alla Casa Bianca Joe Biden da un comizio in Nevada . Secondo Trump...Leggi ...