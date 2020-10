Il retroscena sui ricoveri | Qui gente che può stare a casa

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Federico Garau Respiratori in un reparto di terapia intensivaGiuseppe Remuzzi insiste sulla necessità di decongestionare gli ospedali e di separare i positivi al Covid dagli altri pazienti, i quali corrono il rischio di essere privati "della possibilità di essere curati" Decongestionare gli ospedali, curare i positivi non gravi direttamente aed evitareinutili e potenzialmente pericolosi per gli altri pazienti, questa l'opinione del direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Giuseppe Remuzzi. Intervistato su InBlu Radio, network delle radio cattoliche della Cei , ha subito spiegato il suo punto di vista sulle critiche mosse alla gestione della pandemia nell'emisfero settentrionale del globo. Il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della ...