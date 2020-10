Il M5s rinvia, Stati generali il 15 novembre. Al via grandi manovre per i sindaci (Di martedì 20 ottobre 2020) Una corsa su cui la maggioranza di governo - proprio a cominciare dalla capitale - resta divisa. Il centrodestra, riunito oggi, è alla ricerca di un convergenza su figure esterne ai partiti Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 ottobre 2020) Una corsa su cui la maggioranza di governo - proprio a cominciare dalla capitale - resta divisa. Il centrodestra, riunito oggi, è alla ricerca di un convergenza su figure esterne ai partiti

rombi_ti : RT @ADeborahF: Gli Stati Generali non cambieranno la posizione del #M5S sul mes: sarà sempre e solo un netto rifiuto #NoMesNoTroika https:/… - StellaGigia : RT @ADeborahF: Gli Stati Generali non cambieranno la posizione del #M5S sul mes: sarà sempre e solo un netto rifiuto #NoMesNoTroika https:/… - Frances47226166 : RT @ADeborahF: Gli Stati Generali non cambieranno la posizione del #M5S sul mes: sarà sempre e solo un netto rifiuto #NoMesNoTroika https:/… - BiwiMobu : RT @ADeborahF: Gli Stati Generali non cambieranno la posizione del #M5S sul mes: sarà sempre e solo un netto rifiuto #NoMesNoTroika https:/… - lamaschera4 : RT @ADeborahF: Gli Stati Generali non cambieranno la posizione del #M5S sul mes: sarà sempre e solo un netto rifiuto #NoMesNoTroika https:/… -