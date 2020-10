Hoffenheim-Stella Rossa | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 ottobre 2020)è una delle partite di punta del Girone L di Europa League che andrà in scena alla Wirsol Rhein-Neckar-Arena alle ore 21:00. Come arriva l’? I tedeschi dopo la vittoria contro il Bayern Monaco hanno smarrito la bussola. Sono arrivate infatti ben due sconfitte, che hanno ridimensionato non poco l’ambiente, contro Eintracht Francoforte (2-1) e Borussia Dortmund (0-1). Due motivi in più per tentare il colpaccio in Europa League contro una squadra, la, che certamente gode di un prestigio intenazionale più rodato. L’è inserito nel Gruppo L assieme a Gent e Slovan Liberec ed è una delle favorite al passaggio del turno ai sedicesimi di europa ...