Dopo l'intervento dell'Auschwitz Memorial, Meluzzi cancella il fotomontaggio sul lager (Di martedì 20 ottobre 2020) Nessuna scusa, ma almeno è arrivata la rimozione di quel vergognoso fotomontaggio che ha – giustamente – provocato grande indignazione. Ancora una volta, come purtroppo accade da tempo sui suoi attivissimi profili social, il protagonista di questa brutta pagina è Alessandro Meluzzi. Il noto psichiatra, ospite di moltissime trasmissioni Mediaset con il ruolo di esperto opinionista, aveva postato sulla propria pagina Twitter il fotomontaggio di quel – purtroppo – famoso cancello all'entrata di molti lager nazisti. E al posto della scritta 'Arbeit macht frei' (Il lavoro rende liberi), compariva il motto che ha accompagnato l'Italia nella prima e difficile fase della pandemia: «Andrà tutto bene».

